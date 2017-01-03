تأجيل جلسة إعادة محاكمة متهم بـ«أحداث ماسبيرو الثانية» الي 14 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد في القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث ماسبيرو الثانية”، إلى 14 يناير لحضور المتهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في 30 مارس العام الماضي بالسجن المؤبد غيابيًا على المتهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وإرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام .