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وزير التموين يعلن التعاقد على شراء مليون طن قمح من الخارج

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وزير التموين يعلن التعاقد على شراء مليون طن قمح من الخارج وزير التموين يعلن التعاقد على شراء مليون طن قمح من الخارج

>كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير و التجارة الداخلية، أن أ رصدة القمح تكفي مدة 5 اشهر و أنه تم اجراء تعاقدات جديدة تصل الى مليون طن قمح  ستصل خلال الاسابيع المقبلة لانتاج الخبز المدعم   و ذلك في اطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة الارصدة من السلع الاساسية،  لافتا الى  انه يتم الاستيراد من عدة دول و مناشئ بما يضمن الحصول علي أفضل المواصفات و اقل ألاسعار ،حيث  يتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء للحصول علي افضل الاسعار خاصة  ان من اكبر الاسواق في العالم و ان كافة الموردين و المنتجين حريصين علي التعامل مع السوق المصري

 

وأضاف الوزير ، خلال الاجتماع الذى عقده  اليوم مع ممثلى مؤسسة القمح الامريكى برئاسة إيان فلاج نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا،  و نهال حبيب أخصائي التسويق بالمؤسسة و بحضور ممثلي هيئة السلع التموينية و معاوني الوزير ، أنه تم الإتفاق علي تنمية العلاقات الإقتصادية و التجارية بين مصر و أمريكا خلال المرحلة المقبلة  في مجال استيراد القمح و الحاصلات الزراعية الاخرى مثل الفول الصويا و السلع الاخرى وان يعود الجانب الامريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية فى اطار تنويع الموردين و الدول التي يتم االتعامل معها لافتا الى  انه يتم تطبيق ضوابط صارمة  عند الاستيراد لضمان الالتزام بالمواصفات و الجودة للمحافظة علي صحة و سلامة المستهلك حيث يتم الرقابة و التفتيش  و الفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية و من خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية و في حالة رفض اي شحنة يكون علي حساب المورد

 

جدير بالذكر أن  هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، تستورد أقماح من الخارج تتراوح من 5 مليون الى 6 مليون طن قمح سنويا   لسد العجز فى كميات القمح المحلى المستخدم فى انتاج الخبز المدعم  

 

 


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