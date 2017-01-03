وزير التموين يعلن التعاقد على شراء مليون طن قمح من الخارج

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن أ رصدة القمح تكفي مدة 5 اشهر و أنه تم اجراء تعاقدات جديدة تصل الى مليون طن قمح ستصل خلال الاسابيع المقبلة لانتاج الخبز المدعم و ذلك في اطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة الارصدة من السلع الاساسية، لافتا الى انه يتم الاستيراد من عدة دول و مناشئ بما يضمن الحصول علي أفضل المواصفات و اقل ألاسعار ،حيث يتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء للحصول علي افضل الاسعار خاصة ان مصر من اكبر الاسواق في العالم و ان كافة الموردين و المنتجين حريصين علي التعامل مع السوق المصري

وأضاف الوزير ، خلال الاجتماع الذى عقده اليوم مع ممثلى مؤسسة القمح الامريكى برئاسة إيان فلاج نائب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، و نهال حبيب أخصائي التسويق بالمؤسسة و بحضور ممثلي هيئة السلع التموينية و معاوني الوزير ، أنه تم الإتفاق علي تنمية العلاقات الإقتصادية و التجارية بين مصر و أمريكا خلال المرحلة المقبلة في مجال استيراد القمح و الحاصلات الزراعية الاخرى مثل الفول الصويا و السلع الاخرى وان يعود الجانب الامريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية فى اطار تنويع الموردين و الدول التي يتم االتعامل معها لافتا الى انه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد لضمان الالتزام بالمواصفات و الجودة للمحافظة علي صحة و سلامة المستهلك حيث يتم الرقابة و التفتيش و الفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية و من خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية و في حالة رفض اي شحنة يكون علي حساب المورد

جدير بالذكر أن هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، تستورد أقماح من الخارج تتراوح من 5 مليون الى 6 مليون طن قمح سنويا لسد العجز فى كميات القمح المحلى المستخدم فى انتاج الخبز المدعم