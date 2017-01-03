القمة 112 و5 دقائق أمام الأهلي.. سر استمرار أزمة كهربا مع حلمى

كتب عمرو جاب الله

مازالت أزمة محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك المعار لاتحاد جدة السعودى، مستمرة مع محمد حلمى المدير الفنى للفريق الأبيض رغم إعلان الثنائى أكثر من مرة أن الأمر قد انتهى.

كهربا مؤخراً قال إنه يرى خسارة الزمالك أمام الأهلى فى القمة 113 بسبب عدم قراءة حلمى للمباراة جيداً خاصة على مستوى الدفع باللاعبين فى الخط الأمامى بعدم الدفع بشيكابالا مع أيمن حفنى ومحمد إبراهيم خلف باسم مرسى لمنح الفريق قوة كبيرة على مستوى الهجوم.

تصريحات كهربا تؤكد أن هناك شيئا ما لم يصرح به الثنائى رغم الإعلان من قبل عن انتهاء الأزمة التى حدثت فى القمة 112 إلا أن كواليس ما حدث لم يتم الإفصاحه به وهو ما سنسرده فى السطور التالية.

قبل مواجهة الأهلى والزمالك فى قمة السويس جاء محمد حلمى إلى كهربا صباحاً ليقول له: "أنا زهقت أقعدك على الدكة الجمهور يعترض على طريقتى لعدم الدفع بك فى التشكيلة الأساسية.. أدفع بك منذ بداية المباراة ألاقيك أنانى والجمهور يعترض عليا برده.. النهاردة هغيرك من أول خمس دقايق أمام الأهلى لو لقيتك أناني".

يُذكر أن قمة السويس كانت قد شهدت الأزمة بين حلمى وكهربا خلال تغييره ولم يتحدث الثنائى عن الحديث الذى سبق المباراة وعلى أثرها غادر اللاعب قلعة ميت عقبة ليتألق مع اتحاد جدة.