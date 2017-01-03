الرئيس السودانى يكرّم الاتحاد السكندرى على هامش ودية المريخ

كتب محمد عراقى - محمد الجزار

أنهى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى، إجراءات السفر لدولة السودان قبل مواجهة المريخ السودانى مرتين وديا يومى 8 و10 يناير الجارى، فى إطار توطيد العلاقات بين الناديين.

وتتكون بعثة زعيم الثغر من 33 لاعبا من بينهم محمود مشالى رئيس النادى، الذى سيلحق بالبعثة يوم 8 يناير لحضور تكريم الرئيس السودانى عمر البشير للفريق السكندرى بعد تلقى إدارة الاتحاد خطابا من المريخ السودانى فى هذا الشأن.

ويستغل فريق الاتحاد السفر للسودان فى عمل معسكر استعدادى لمباريات الدور الثانى من بطولة الدورى العام خلال الفترة من 6 إلى 12 يناير الجارى.