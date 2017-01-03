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حسام البدرى يشرح سبب تراجع الأهلي عن ضم ثلاثى صن دوانز

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حسام البدرى يشرح سبب تراجع الأهلي عن ضم ثلاثى صن دوانز حسام البدرى يشرح سبب تراجع الأهلي عن ضم ثلاثى صن دوانز

>كتب فتحى الشافعى

شرح حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، سبب نتراجع النادى عن ضم ثلاثة لاعبين من فريق صن دوانز الجنوب أفريقى المتوّج ببطولة دورى أبطال أفريقيا الأخيرة، خلال انتقالات يناير الشتوية المقبلة، رغم أن الثلاثى كان مُرشحًا بقوة للقلعة الحمراء.

 

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين الأهلى وثلاثى صن دوانز خاما بيليات وكيجان دولى وكاسترو قبل، تتوقف مؤخرًا.

 

وقال البدرى لـ"اليوم السابع"، إنه كان يرغب فعلًا فى ضم بيليات أو دولى، لكن النادى بالغ فى طلباته المالية للاستغناء عنهما، وأصر على الحصول على مبالغ مالية كبيرة للغاية، بجانب تلقّى الثنائى عروضًا من أندية أوربية كثيرة، فقرر الأهلى إغلاق الصفقة.

 

وأوضح حسام البدرى أنه لم يكن مُتحمسًا لضم كاسترو، الذى تم ترشيحه للأهلى أيضًا، مؤكدًا أن طريقة لعب كاسترو لا تُناسب الأهلى، مُعلقًا: أرى إنه لاعب بطىء وغير مفيد للأهلى لذا طلبت من إدارة النادى توقف المفاوضات مع هذا اللاعب، فيما ظل الخط مفتوح مع بيليات ودولى فقط، قبل أن تتوقف هى الأخرى ليُفكّر النادى فى لاعبين آخرين ويأتى أبرزهم الإثيوبى بيكلى لاعب بتروجت.

 

وسافر حسام البدرى إلى كندا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لقضاء إجازة هناك بصحبة أسرته على أن يعود للقاهرة يوم 12 يناير الجارى لقيادة استعدادات فريقه للدور الثانى والسوبر المنحلى يوم 10 فبراير المقبل أمام الزمالك بالإمارات.


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