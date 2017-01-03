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القبض على 13 عاطل بحوزاتهم 1455 قرص ترامادول بالقليوبية

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القبض على 13 عاطل بحوزاتهم 1455 قرص ترامادول بالقليوبية القبض على 13 عاطل بحوزاتهم 1455 قرص ترامادول بالقليوبية

>القليوبية - خالد حجازى

 

تمكن ضباط اداره البحث الجنائى بالقليوبية من ضبط 13 عاطلاً بحوزاتهم 1455 قرص ترامادول وسلاح ناري، و 755 جرام مخدر حشيش بالقليوبية.

نفذ اللواء الدكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث الجنائية حملة مكبرة فى مراكز وأقسام محافظة القليوبية، شارك فيها العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة والعقيد حسن زيوار رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة وضباط مكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، وضباط وأفراد مباحث الأقسام ومراكز الشرطة، لضبط العناصر الخارجة على القانون والإجرامية، وتجار المواد المخدرة، فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 13عاطلاً من المسجلين والخارجين عن القانون، بحوزتهم 1455 قرص مخدر، و755 جراما من مخدرالحشيش، و250جرام بانجو، و220 جراما من مخدرالهيروين .تم تحرير محاضر للمتهمين وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 


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