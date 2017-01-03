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ضبط مخلل وغراء وأحبار بحملة تموينية بالغربية

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ضبط مخلل وغراء وأحبار بحملة تموينية بالغربية ضبط مخلل وغراء وأحبار بحملة تموينية بالغربية

>الغربية - إسلام الخياط

شنت مباحث بمديرية أمن الغربية، حملة مكبرة على الأسواق والمصانع غير المرخصة ومصنعى المواد الغذائية من خامات غير مطابقة للمواصفات بالمراكز والمدن.

 

كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، يفيد من ضبط  "ح ع" 46 عاما صاحبة مصنع مخللات، مركز السنطة مقيمة بذات الناحية، وبحوزتها 50 برميل مخلل زنة البرميل 60 كيلو جراما، غير صالح للاستهلاك  فى المحضر رقم 2396 جنح مركز السنطة.

 

وضبط "ا م ا" 52 عاما صاحب مطبعة بشارع النادى أول طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته 120 عبوة أحبار برفكس زنة العبوة كيلو جرام  و50 عبوة غراء أبيض زنة العبوة 5 كيلو جرامات. و120 عبوة أخرى "غراء أبيض" زنة العبوة 25 كيلو جراما بدون فواتيرتدل على مصدرها و1000 فرخ ورق دوبلكس أبيض مجهز للطباعة  فى المحضر رقم 436 جنح قسم أول، وتم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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مصر 365

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