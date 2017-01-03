القبض على "لحام" هارب من حكم بالمؤبد وبحوزته سلاح نارى فى المطرية

كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المطرية، القبض على لحام، هارب من حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح نارى وطلقات من نفس العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن "محمد.ا.ه" 33 سنة لحام، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 4876 لسنة 2012 جنايات المطرية " قتل عمد" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، يتردد على منطقة سكنه حائزًا سلاح نارى بدون ترخيص.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى " بندقية خرطوش تركية الصنع عيار 12 مم تحمل أرقام 11105/14 غير مبلغ بسرقتها، و 4 طلقات من ذات العيار"، وبمواجهته أقر بالحكم الصادر ضده، واعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.