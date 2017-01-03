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وزير الداخلية الألماني يطالب بإنشاء مراكز لترحيل اللاجئين

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وزير الداخلية الألماني يطالب بإنشاء مراكز لترحيل اللاجئين وزير الداخلية الألماني يطالب بإنشاء مراكز لترحيل اللاجئين

أرشيفية

طالب وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، بإنشاء مراكز ترحيل للمهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء في البلاد على أن توكل مهمة إدارة هذه المراكز إلى السلطات الاتحادية.

واستعرضت صحيفه “فرانكفورتر الجماينة” في مقال نشرته اليوم الثلاثاء، خطة ورؤية وزير الداخلية الألماني، الذي تحدثت الصحيفة معه، لمنح المؤسسات الإتحادية صلاحيات أكبر على حساب الولايات بما في ذلك الشرطة الاتحادية، حتى تصبح ألمانيا أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب.

وحول مراكز ترحيل المهاجرين،  قال وزير الداخلية الألماني، إن الشرطة الاتحادية ستتولى عمليات الترحيل حتى تضمن سرعة التنفيذ، وأن الولايات الألمانية ستقوم بنقل اختصاصات وسلطة الترحيل إلى الشرطة الاتحادية في الأيام أو الأسابيع الأخيرة من إقامة طالب اللجوء الذى سوف يتم ترحيله في البلاد.

واقترح وزير الداخلية الألماني، بناء المراكز بالقرب من المطارات لتسهيل الجانب اللوجيستي لهذه العمليات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، داعيًا إلى تخفيض بنود الشروط التى يستند اليها فى تصنيف الدول إلى دول آمنه مثل دول شمال إفريقيا, وطبقا لذلك فلا يسرى على طالب اللجوء المنحدر من دول تصنيفها امن قبول طلبه.

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