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وفاة شخصين وإصابة ١٨ آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق«القاهرة -السويس»

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وفاة شخصين وإصابة ١٨ آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق«القاهرة -السويس» وفاة شخصين وإصابة ١٨ آخرين في حادث انقلاب سيارة بطريق«القاهرة -السويس»

 

أرشيفية

أعلنت وزراة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخصين وإصابة ١٨ آخرين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق “القاهرة – السويس”.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات اسعاف خلال 8 دقائق.

وأوضح، أنه تم نقل 15 من المصابين الى مستشفي تأمين صحى العاشر و3 حالات الى المركز الطبى العالمى، حيث تراوحت الإصابات ما بين كسور بأماكن متفرقة بالجسد وقطع قطعى بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة وكدمات وسحجات وخدوش وجميعهم يتلقون العلاج اللازم، كما تم نقل حالتي الوفاة الى مستشفى السلام العام.

 

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