البرلمان العربي يؤكد دعمه للبحرين فى حربها على الإرهاب

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، عن وقوف الشعب العربي مع مملكة البحرين في حربها ضد الإرهاب .

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع أمس الاثنين، على مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية البحرينية، والذي أدى إلى هروب عدد من الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية وأسفر عن استشهاد رجل أمن، لن يثني الشعب البحريني وقواته الأمنية البطلة في حربها على الإرهاب.

ودعا “السلمي” المجتمع الدولي للتصدي لهذا النظام وسياساته الطائفية البغيضة، كما دعا كافة الدول والمنظمات في العالم إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية والدساتير الوطنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، على ثقته في السلطات الأمنية والقضائية البحرينية وقدرتها على إلقاء القبض على المتورطين في هذا العمل الإرهابي، مشيدا بما تبذله الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين من جهود رامية إلى الحفاظ على الأمن العام وفرض تطبيق القانون وضمان سيادة الدولة في ظل ما تشهده مملكة البحرين من مشروع ديمقراطي وطني وحياة برلمانية ونهضة تنموية يتمتع بها شعب مملكة البحرين الشقيق في ظل حكومته وقيادته الحكيمة.