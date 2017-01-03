حى شرق أسيوط يعلن الخطة الاستثمارية الموحدة باعتماد 9 ملايين جنيه

أسيوط - ضحا صالح

أعلنت الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط عن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2016/2017 والأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها بقطاعات التنمية المحلية المدرجة بالخطة والتى تصل إجمالى اعتمادها إلى 9 مليون و363 ألف جنيه.

وقالت منار كامل، رئيس حى شرق أسيوط، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة بالخطة الاستثمارية خلال الـ6 أشهر الماضية على أن يتم تنفيذ باقى الخطة خلال الـ6 أشهر القادمة من العام المالى الحالى مشيرة إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوزيع الخطة المالية على كافة القطاعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد لها منوهاً أن الخطة المعتمدة جاءت لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بأعمال التطوير والإحلال والتجديد لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالحى.

وأشارت رئيس حى شرق أسيوط، إلى تنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة حيث تم رصف عدد من شوارع منطقة الحمراء والمحافظة والنميس بتكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه ورصد مليون جنيه لإنشاء كوبرى مشاه أعلى السكك الحديدية بتكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه مضيفة أنه تم شراء لمبات كهرباء موفرة بـ 753 ألف جنيه بالإضافة إلى شراء قلابات نظافة وأدوات قسم زراعى ونظافة للحى بتكلفة تصل إلى 2مليون و610 ألف جنيه لافتة إلى قيام الرقابة التموينية بالحى بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين بتحرير 884محضر، و122 محضر إدارى و216 محضر جنح و44 محضر عينات ومخالفة تموينية خلال 6 أشهر الماضية.