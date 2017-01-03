أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حى شرق أسيوط يعلن الخطة الاستثمارية الموحدة باعتماد 9 ملايين جنيه

Google+ Print
حى شرق أسيوط يعلن الخطة الاستثمارية الموحدة باعتماد 9 ملايين جنيه حى شرق أسيوط يعلن الخطة الاستثمارية الموحدة باعتماد 9 ملايين جنيه

>أسيوط - ضحا صالح

أعلنت الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط عن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالى 2016/2017 والأنشطة والمشروعات التى يتم تنفيذها بقطاعات التنمية المحلية المدرجة بالخطة والتى تصل إجمالى اعتمادها إلى 9 مليون و363 ألف جنيه.

وقالت منار كامل، رئيس حى شرق أسيوط، إنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة بالخطة الاستثمارية خلال الـ6 أشهر الماضية على أن يتم تنفيذ باقى الخطة خلال الـ6 أشهر القادمة من العام المالى الحالى مشيرة إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتوزيع الخطة المالية على كافة القطاعات والانتهاء منها فى الوقت المحدد لها منوهاً أن الخطة المعتمدة جاءت لتنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بأعمال التطوير والإحلال والتجديد لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بالحى.

وأشارت رئيس حى شرق أسيوط، إلى تنفيذ عدد من المشروعات ضمن الخطة حيث تم رصف عدد من شوارع منطقة الحمراء والمحافظة والنميس بتكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه ورصد مليون جنيه لإنشاء كوبرى مشاه أعلى السكك الحديدية بتكلفة تصل إلى 3 مليون جنيه مضيفة أنه تم شراء لمبات كهرباء موفرة بـ 753 ألف جنيه بالإضافة إلى شراء قلابات نظافة وأدوات قسم زراعى ونظافة للحى بتكلفة تصل إلى 2مليون و610 ألف جنيه لافتة إلى قيام الرقابة التموينية بالحى بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين بتحرير 884محضر، و122 محضر إدارى و216 محضر جنح و44 محضر عينات ومخالفة تموينية خلال 6 أشهر الماضية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365