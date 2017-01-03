رئيس شعبة الأسمنت بالإسكندرية يطالب بحل مشاكل 200 تاجر مع الضرائب

الإسكندرية - هناء أبو العز

أعلن محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، عن إرساله مذكرة لوزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، يطالبه فيها بحل مشكلة ما يقرب من 200 تاجر أسمنت فى المحافظة، متهمين بالتهرب الضريبى، من خلال عقد اجتماع عاجل، بحضور جميع المسئولين المختصين وأصحاب الشركات.

وقال مخيمر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشكلة مستمرة منذ ما يقرب من عام، تم خلالها عقد 8 اجتماعات فى مقر مصلحة الضرائب المصرية، دون فائدة، ودون وضع حل للأزمة.

وأضاف مخيمر، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ضد الشركات التى تسببت فى الأزمة الحالية للتجار، بعد أن رفضت شركة الإسكندرية للأسمنت، تسليم الجوابات المسجل بها فروق الأسعار، لتبرئة ذمة التجار من أن الفروق فى الفواتير ليست حوافز، وإنما هى فروق أسعار، بسبب رفع الشركات للسعر باستمرار، وهدد مخيمر بمقاطعة هذه الشركات لمدة أسبوع، لو لم يتم تثبيت سعر الأسمنت كحال باقى السلع الأساسية.