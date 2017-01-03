سقوط أربعة أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأسوان

أسوان - صلاح المسن

ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، اليوم، الثلاثاء، القبض على أربعة أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمركز ادفو شمال أسوان، تم التحفظ على المتهمين ومعدات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للحقيق.

تلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، اخطارا بتمكن رجال المباحث بمركز ادفو من ضبط أربعة أشخاص، أثناء قيامهم بالحفر خلسة داخل قطعة أرض فضاء كائنة بمنطقة الغنيمية قبلى دائرة المركز للتنقيب عن الآثار، وعثر بحوزتهم على 2 مولد كهربائى، وكابل كهرباء و 2 هلتى، و بعض أدوات الحفر المستخدمة فى التنقيب، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 32 لسنة 2017 م إدارى مركز ادفو، وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق .