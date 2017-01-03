تغريم رئيس مصلحة السجون ومأمور «طرة» ألف جنيه لتغيب 3متهمين في «أنصار بيت المقدس»

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تغريم اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون ، ومأمور سجن طرة شديد الحراسة، و هاني أبو المكارم ، مسئول الترحيلات، ألف جنية لكل منهم، وذلك بعد أن تبين للمحكمة تغيب ثلاثة متهمين، عن جلسة اليوم من قضية “أنصار بيت المقدس”.

وأشارت المحكمة الى أن سبب التغريم هو عدم متابعة تنفيذ قرارات المحكمة و إحضار المتهمين للجلسة ، وامرت المحكمة بإخطار وزير الداخلية.

وجاءت أسماء المتهمين المتغيبين على النجو التالي، عبد الرحمن خليل و مدحت رمضان و محمد عاشور مصطفى.

وقررت المحكمة بناء على ما سبق، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28 يناير للقرارات السابقة بسماع الشهود .

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.