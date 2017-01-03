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ضبط 28 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء و9000 قرص مخدر وحشيش وهيروين بالغربية

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ضبط 28 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء و9000 قرص مخدر وحشيش وهيروين بالغربية ضبط 28 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء و9000 قرص مخدر وحشيش وهيروين بالغربية

>الغربية ــ إسلام الخياط

شنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، حملة لضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة ومروجى المواد المخدرة بالمراكز والمدن.

 

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، يفيد من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم " 9003 أقراص مخدرة، و168 جرام حشيش، و50 جرام هيروين، كما تم ضبط 22 شخصا بحوزتهم 22 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 8 متهمين.

 

 وتم تحرير المحاضر اللازمة، وحرزت المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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