تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس" لـ28 يناير

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ28 يناير الجارى لحضور المتهمين من محبسهم.

وكما قررت المحكمة تغريم العميد هانى أبو المكارم مدير الترحيلات ألف جنيه لعدم إحضار 3 متهمين من محبسهم، وتغريم مأمور سجن طره شديد الحراسة ألف جنيه، وتغريم اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون ألف جنيه لعدم متابعته لقرارات المحكمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.