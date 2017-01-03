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دراسة: ما نأكله أيام الأعياد يحتاج 6 شهور على الأقل للتخلص من أضراره

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دراسة: ما نأكله أيام الأعياد يحتاج 6 شهور على الأقل للتخلص من أضراره دراسة: ما نأكله أيام الأعياد يحتاج 6 شهور على الأقل للتخلص من أضراره

>(أ ش أ)

توصل علماء أمريكيون إلى أن ما يتم اكتسابه فى أيام قليلة تتعلق بفترة الأعياد وما تسيطر عليها من روح المرح والرغبة فى التهام المزيد من الأطعمة المحببة المليئة بالدهون والسكريات، يستغرق نحو ستة أشهر للتخلص من الكيلو جرامات الزائدة التى يسقط جسمك فريسة لها.

 

وكانت مجموعة من العلماء بجامعة "كورنيل" الأمريكية، قد عكفت على دراسة حالات أكثر من 3000 شخص، فى عدد من الدول، ممن اكتسبوا الكثير من الوزن خلال موسم الأعياد ويسعون إلى خسارة الوزن الزائد.

 

ووفقا للدراسة، التى نشرت فى مجلة "نيوإنجلاند جورنال أوف ميديسين" عادة ما يفقد هؤلاء الأشخاص نصف ما اكتسبوه من وزن بنهاية شهر يناير.

 

وحذر العلماء من أن ما يقرب من نصف الوزن المكتسب يأتى فى كثير من الأحيان عقب فترة الأعياد، ويظل نصف هذا الوزن دون تغيير حتى بدء شهور الصيف وفى بعض الأحيان حتى نهايته.

 


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