تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 14 يناير

كتب إيهاب المهندس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيروالثانية" التي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لـ 14 يناير لحضور المتهم من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

واسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات بالتجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت في 30 مارس من العام الجارى بالسجن المؤبد غيابيا على المتهم، وآخرين.