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محمد بن راشد يطلق بنك الإمارات للطعام

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محمد بن راشد يطلق بنك الإمارات للطعام محمد بن راشد يطلق بنك الإمارات للطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " اليوم ، مبادرة " بنك الإمارات للطعام " كمؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله، هي  خصلة الكرم وإطعام الطعام .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : الإخوة والأخوات كعادتنا السنوية وجهنا الجهات المختصة عدم تخصيص أي مظاهر وفعاليات احتفالية ليوم الجلوس في 4 يناير واستبدال ذلك بمبادرات الخير " .

ويصادف 4 يناير من كل عام ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي في العام 2006 .

وأضاف : " أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير "بنك الإمارات للطعام" .. مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسية في شعب الإمارات وأجياله .. خصلة الكرم وإطعام الطعام ".

واوضح أن " بنك الإمارات للطعام "  سيشكل منظومة إنسانية متكاملة لإطعام الطعام تضم قطاع الفنادق والمصانع الغذائية والمزارع ومؤسسات الضيافة والمتطوعين .

نسعى من خلال بنك الطعام أن نشرك أكبر قدر من مؤسسات المجتمع ومن متطوعيه في منظومة خير ومنظومة عطاء على خطى زايد الخير طيب الله ثراه .

عام خير وبركة يظلنا في دولة الإمارات .. وفيض خير الإمارات نريده أن يصل لكل مكان داخل وخارج الدولة عبر مبادرات مبتكرة ومؤسسات إنسانية مختلفة .

 

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