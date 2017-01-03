غداً.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين

أسوان – عبد الله صلاح

قررت إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، تشغيل مصانع سكر كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، غدًا الأربعاء، بعد انتهاء أزمة امتناع المزارعين عن التوريد ورفع سعر طن القصب إلى 620 جنيهًا.

وأخطرت مصانع السكر جميع العاملين ضرورة التواجد فى أماكن عملهم بكل صالة داخل المصنع اعتباراً من صباح باكر الأربعاء.

وكانت مصانع السكر بمحافظة أسوان، أرجأت التشغيل تزامنًا مع بدء موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر الماضى، نظرًا لاعتراض المزارعين على سعر توريد طن القصب بـ400 جنيهًا خلال الموسم الماضى ثم زيادته قبل شهرين إلى 500 جنيهًا للطن، وأخيرًا تم رفع سعر توريد الطن إلى 620 جنيهًا، وهو الذى اعتبره المزارعون مرضى إلى حد ما، وقرروا كسر القصب وتوريده للمصانع.