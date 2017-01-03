أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

غداً.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين

Google+ Print
غداً.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين غداً.. تشغيل مصانع السكر بأسوان بعد انتهاء أزمة التوريد مع المزارعين

>أسوان – عبد الله صلاح

قررت إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، تشغيل مصانع سكر كوم أمبو وإدفو بمحافظة أسوان، غدًا الأربعاء، بعد انتهاء أزمة امتناع المزارعين عن التوريد ورفع سعر طن القصب إلى 620 جنيهًا.

وأخطرت مصانع السكر جميع العاملين ضرورة التواجد فى أماكن عملهم بكل صالة داخل المصنع اعتباراً من صباح باكر الأربعاء.

وكانت مصانع السكر بمحافظة أسوان، أرجأت التشغيل تزامنًا مع بدء موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر الماضى، نظرًا لاعتراض المزارعين على سعر توريد طن القصب بـ400 جنيهًا خلال الموسم الماضى ثم زيادته قبل شهرين إلى 500 جنيهًا للطن، وأخيرًا تم رفع سعر توريد الطن إلى 620 جنيهًا، وهو الذى اعتبره المزارعون مرضى إلى حد ما، وقرروا كسر القصب وتوريده للمصانع.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365