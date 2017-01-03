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ضبط 135 طن سكر و1200 زجاجة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

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ضبط 135 طن سكر و1200 زجاجة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط ضبط 135 طن سكر و1200 زجاجة زيت قبل بيعها بالسوق السوداء بأسيوط

>أسيوط - ضحا صالح

قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، إن حملات الرقابة التموينية المستمرة تمكنت من ضبط 135 طن سكر تموينى و1200 زجاجة زيت قبل بيعها فى السوق السوداء بقرى ومراكز المحافظة.

وأشاد المحافظ فى بيان له اليوم، بالجهود المشتركة لإدارة مباحث مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين ودورهم البارز فى مواجهة كافة صور الغش التجارى وضبط أى حالات تلاعب بالأسواق.

ووجه الدسوقى، إلى ضرورة المتابعة المستمرة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الانضباط وتوافر كافة السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية واسطوانات البوتاجاز باعتبارها قضية حيوية.

وقال العميد عصام أبو شقة، مدير مباحث التموين بأسيوط، إن الإدارة بالاشتراك مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين قد تمكنت من تحرير 150 قضية تموينية خلال 3 أيام لمخالفات تموينية متنوعة تضمنت محاضر تخزين سكر تموينى مدعم وزيت تموينى مدعم ومواد بترولية لبيعهم بالسوق السوداء وإستخدام إسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض المخصص له وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإدارة منشأة بدون ترخيص.

وأضاف مدير مباحث التموين أن بيان المضبوطات كان كالآتى 135 طن سكر تموينى مدعم و1200 زجاجة زيت تموينى مدعم و80 كيلو من المايونيز بدون بيانات و80 لتر من السولار و50 إسطوانة بوتاجاز منزلية منوها أن عدد المحاضر التى تم تحريرها فى مجال المخابز والمحال العامة والمطاعم حوالى 124 محضر.

وأشار أبو شقة إلى أن الحملات مستمرة بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بتكثيف الجهود ومداومة المرور المستمر على الأسواق والمحلات العامة للتصدى لعمليات تهريب السلع وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.


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مصر 365

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