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«الصحة»: مسح طبي لبرنامج روماتيزم القلب يكشف إصابة ٥ حالات مبكرًا

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«الصحة»: مسح طبي لبرنامج روماتيزم القلب يكشف إصابة ٥ حالات مبكرًا «الصحة»: مسح طبي لبرنامج روماتيزم القلب يكشف إصابة ٥ حالات مبكرًا

أرشيفية

أعلن الدكتور علاء الغمراوي، مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب، الإنتهاء من إجراء مسح طبي لمنطقة نصر النوبة للإكتشاف المبكر لروماتيزم القلب شمل ١١٥ حالة، فيما كشف المسح عن إصابة ٥ حالات بروماتيزم القلب، حيث حول أحدهم لإجراء عملية قلب مفتوح لاستبدال صِمَام ميترالي، والآخر حول لإجراء جراحة قلب لعلاج اصابته بعيب خلقي، وذلك خلال الفترة من 29 الي 31 ديسمبر2016 ، بقيادة الفريق الطبي لبرنامج روماتيزم القلب وبالتعاون مع أطباء اسوان.

وأشار الغمراوي، إلى أن الفريق الطبي استخدم أجهزة الموجات الصوتية المحمول للقلب وتسجيل الحالات الإيجابية علي البرنامج الإليكتروني، ليتم المتابعة الدورية من خلال المركز المقام بمحافظة اسوان.

وأضاف، أن البرنامج يطبق في إطار الحملة القومية للكشف عن روماتيزم القلب تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزيرالصحة والسكان، بهدف حماية قلوب الأطفال والشباب لتصبح خالية من روماتيزم القلب بحلول ٢٠٢٠.

 

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