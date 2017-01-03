استبعاد عواد وجمعة من المنتخب.. وحجازى يحسم مصير محمد إبراهيم

كتب محمد مراد - حاتم رضا

استقر الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى على استبعاد الثنائى أحمد جمعة مهاجم المصرى و محمد عواد حارس الإسماعيلى من قائمة المنتخب النهائية فى الجابون 2017 ما يعنى أيضا استبعادهما من ودية تونس لرغبة كوبر مدرب المنتخب فى الدفع بالعناصر الأساسية.

وتجرى مفاضلة بين محمد إبراهيم لاعب الزمالك و حمادة طلبة مدافع المصرى السابق والراحل عن الفريق مؤخراً وكريم حافظ لاعب لانس الفرنسى وأحمد دويدار مدافع الزمالك لاستبعاد اثنين من بينهما، خاصة أن اللوائح تنص على ضم كل منتخب لـ 23 لاعبا فقط وإرسالها غداَ إلى الاتحاد الأفريقى الكاف، والأقرب هما كريم حافظ ومحمد ابراهيم وينتظر الأخير نتيجة الكشف الطبى الذى يخضع له أحمد حجازى اليوم لتحديد مصيره بشكل نهائى.

يذكر أن أخر موعد لارسال القائمة النهائية للكاف غدا الأربعاء.