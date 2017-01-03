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ضبط صاحب مستودع بوتاجاز باع 11199 اسطوانة بالسوق السوداء بالبدرشين

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ضبط صاحب مستودع بوتاجاز باع 11199 اسطوانة بالسوق السوداء بالبدرشين ضبط صاحب مستودع بوتاجاز باع 11199 اسطوانة بالسوق السوداء بالبدرشين

>كتب عبد الرحمن سيد

 

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث و التجارة الداخلية بالجيزة من القبض على صاحب مستودع بوتاجاز لاتجاره بالأسطوانات المدعمة، وبيعه 11 ألف اسطوانة بالسوق السوداء بازيد من أسعارها الأصلية فى البدرشين.

 

وردت معلومات لمباحث التموين بقيام صاحب مستودع بوتاجاز بمنطقة البدرشين بحيازة وتجميع كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم المدعمة من الدولة وبيعها بالسوق السوداء.

 

وقامت قوة من ضباط الإدارة بمداهمة المستودع، والقت القبض على المتهم وبالفحص تبين بيعه 11199 اسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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