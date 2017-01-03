إحالة دعوى إلغاء تخصيص أرض مصنع السعد للأخشاب للدائرة الثالثة بالقضاء الإدارى

كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة دعوى علاء محمد مدبولى المحامى، بصفته وكيلا عن أصحاب وعمال مصنع السعد للأخشاب بالمنيا، ويطالبون فيها بوقف قرار المحافظ بإلغاء تخصيص الأرض المُنشأ عليها المصنع، للدائرة الثالثة للاختصاص.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 69446 لسنة 70 قضائية كل من محافظ المنيا ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة .

وذكرت الدعوى أن قرار محافظ المنيا بسحب تراخيص الأراضى المقام عليها المصنع مخالف للقانون والدستور حيث اغتصب سلطة رئيس الوزراء فى إصدار تلك القرارات، فضلا عن أن القرار تسبب فى تشريد مئات العمال.