الجيش التركى يعزز قواته عند الحدود السورية عقب هجوم ملهى اسطنبول

أنقرة (أ ش أ)

عزز الجيش التركى قواته العسكرية على الحدود السورية فى منطقة "كيلس" المقابلة لمعبر باب الهوى فى إدلب، خلال اليومين الماضيين عقب هجوم الملهى الليلى فى اسطنبول الذى راح ضحيته 39 شخصا.

وأوضحت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن التعزيزات الجديدة التى أرسلت إلى المنطقة تضمنت دبابات ومركبات مدرعة وناقلات جنود وتجهيزات عسكرية.

من ناحية أخرى، اعتبر نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتول موش، أن اعتداء اسطنبول ليلة رأس السنة مختلف عن الهجمات السابقة التى شهدتها البلاد.

وأشار قورتول إلى شبهات باستقدام المتورطين فى الهجوم دعما لوجيستيا عبر الحدود، وتحديدا من سوريا، مؤكدا فى الوقت ذاته استمرار العمليات العسكرية التركية على مواقع داعش فى سوريا رغم اعتداء اسطنبول.

واعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية 8 أشخاص يشتبه بتورطهم فى الهجوم على النادى التركي، الذى تبناه تنظيم داعش الإرهابى أمس وأسفر عن سقوط 39 قتيلا بينهم 27 عربيا وأجنبيا وإصابة 65 شخصا، غادر منهم 48 المستشفيات بعد تلقيهم العلاج فيما لايزال بعضهم فى العناية المركزة.