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ضبط لحوم بتلو ممنوع ذبحها ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بدمياط

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ضبط لحوم بتلو ممنوع ذبحها ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بدمياط ضبط لحوم بتلو ممنوع ذبحها ولحوم مجمدة مجهولة المصدر بدمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

 

 

تمكنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطرى ومباحث بدمياط، برئاسة الرائد رامى جلال بالاشتراك مع مدير إدارة المجازر الدكتور طارق أبو النجا، والدكتور ناجى السعدنى، ومفتشي التموين ضياء قنديل وسيد عبيد، من ضبط لحوم بتلو ممنوع ذبحها قانونا، ولحوما مجمدة مجهولة المصدر، تباع على انها لحوما بلدية، وكيدة مجمدة فى حالة انصهار تام.

 

وقال الدكتور طارق أبو المعاطى مدير إدارة المجازر، إن الحملة تمكنت من ضبط 20  كيلو لحم بتلو الممنوع ذبحه، مذبوحة خارج المجزر لدى " ع. ا"  جزار بدمياط الجديدة، كما تم ضبط 90 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر عليها بوتش حمراء تباع على انهاء لحوم بلدية باحد محلات الجزارة بمدينة دمياط، وضبط 12 كيلو كبدة مستوردة فى حالة انصهار تام باحد محلات بمدينة دمياط.

 

تم تحرير محاضر بالقضايا الثلاثة، وتم التحفظ علي اللحوم، وإحالة القضايا للنيابة العامة لتباشر التحقيقات .

 

 


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