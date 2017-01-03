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القوى العاملة: السبت المقبل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

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القوى العاملة: السبت المقبل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص القوى العاملة: السبت المقبل إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن السبت المقبل، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد “سعفان” فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ضعف الأجر.

وأصدرت الوزارة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

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