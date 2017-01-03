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غدًا .. البابا تواضروس يزور طنطا لافتتاح مبنى كنسي

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غدًا .. البابا تواضروس يزور طنطا لافتتاح مبنى كنسي غدًا .. البابا تواضروس يزور طنطا لافتتاح مبنى كنسي

البابا تواضروس

يزور البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء، مدينة طنطا، حيث يفتتح مبني المطرانية الاليكترونية بكنيسة ماري بولس بطنطا.

ويلقي البابا تواضروس، عظته الأسبوعية غدًا، في كنيسة مارجرجس بطنطا، بحضور الأنبا بولا اسقف طنطا وتوابعها، وعدد من كبار أساقفة الكنيسة القبطية أرثوذكسية، وهي أخر عظة أسبوعية قبل عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يرأس البابا تواضروس الثاني قداس عيد الميلاد المجيد مساء الجمعة المقبل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور عدد من كبار رجال الدولة، فيما يستقبل المهنئين بالعيد في المقر البابوي صباح السبت المقبل.

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