أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير البترول: انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر لـ 3.5مليار دولار

Google+ Print
وزير البترول: انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر لـ 3.5مليار دولار وزير البترول: انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر لـ 3.5مليار دولار

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية​ – أرشيفية

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وتعنى أحدث الأرقام أن سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية فى الربع الأخير من 2016.

وأضاف الملا فى اتصال هاتفى مع رويترز أن الهيئة العامة للبترول “تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام”، ولم يخض فى تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.

ومن بين الشركات الأجنبية التى تعمل فى أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر بي.بى البريطانية وشل الهولندية وإينى الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التى أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي لا يتدخل نهائيا في تحديد أسعار صرف الدولار

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

مساء dmc - رئيس بنك مصر: البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص 20% من محفظته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة