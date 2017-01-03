وزير البترول: انخفاض مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر لـ 3.5مليار دولار

قال طارق الملا وزير البترول، اليوم الثلاثاء، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر.

وتعنى أحدث الأرقام أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية فى الربع الأخير من 2016.

وأضاف الملا فى اتصال هاتفى مع رويترز أن الهيئة العامة للبترول “تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام”، ولم يخض فى تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.

ومن بين الشركات الأجنبية التى تعمل فى أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز فى مصر بي.بى البريطانية وشل الهولندية وإينى الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التى أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.