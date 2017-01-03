كثافات مرورية متوسطة على معظم محاور القاهرة

يشهد محور 15 مايو المتجه للجيزة كثافات مرروية، وشارع النيل المتجه للعجوزة والجيزة ،صلاح سالم من كوبري أكتوبر لنفق العروبة، و كوبرى 6 أكتوبر يشهد تباطؤ فى الحركة بالاتجاهين للقادم من مدينة نصر وفى طريقه إلى ميدان التحرير و من المهندسين وحتى مدينة نصر ظهر أنسياب محدود فى ظل تواجد أمنى مكثف لجميع المحاور لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

تكدست السيارات بالطرق المتجهة الى شمال الجيزة وقصر النيل، وشارع مراد اتجاه شيراتون بسبب البدء فى اجراء التحويلات المرورية بمحيط ميدان النهضة ،ومن جانبه أكد العقيد عماد حماد، مدير ادارة العلاقات والمشرف على غرفة عمليات الادارة العامة لمرور القاهرة، أن معظم شوارع ومحاور القاهرة تشهد كثافات مرورية متوسطة ، فيما شهد محور الثورة كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات وينصح باتخاذ طريق الان اية كبديل جيد.

وتباطئت الحركة المرورية أعلى الدائرى للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى و ظهرت كثافات متوسطة أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم وكثافات مرورية محدودة للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.

كما ظهرت كثافات أخرى بكورنيش النيل من الزراعى لاركيدا بسبب حادث تصادم ، و بالدائرى من المنيب للاوتوستراد ،وطريق مصر الإسكندرية الزراعى لنفق السلام ، تباطؤ حركة السيارات بطريق القاهرة الاسكندرية الصحرواى عند القرية الذكبة ،وظهرت أحجام مرورية أعلى الطريق الدائرى للمتجه من الأقاليم حتى ميدان المؤسسة والمرج.