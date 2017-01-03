النيابة تحجز طبيب على ذمة التحريات بعد ضبطه متلبسا بالشذوذ بالإسكندرية

الإسكندرية - هناء أبو العز

قررت نيابة المنتزة أول، بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد وحيد، مدير النيابة، حجز طبيب شهير فى الإسكندرية وشخص آخر، على ذمة تحريات المباحث، بعد ضبطه متلبسًا بالشذوذ الجنسى، داخل شقة مستأجرة فى منطقة سيدى بشر.

وكان اللواء شريف التلوانى، مدير مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقى عدة بلاغات من أهالى منطقة سيدى بشر، تفيد بقيام طبيب الباطنة الشهير، باستدراج عدد من الشباب داخل شقته باستمرار.

وعقب تقنين الإجراءات ومراقبة المتهم، تم ضبط "ه.ج" طبيب، و"ا.م" عاطل عن العمل، داخل الشقة، متلبسين بفعل الشذوذ الجنسى، كما ضبط بحيازة المتهمين، زجاجات من الخمور، وسيجارة حشيش، وملابس حريمى داخلية، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.