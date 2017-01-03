أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. إحباط تهريب مليون جنيه ومخدرات عبر المطارات والموانئ

Google+ Print
بالصور.. إحباط تهريب مليون جنيه ومخدرات عبر المطارات والموانئ بالصور.. إحباط تهريب مليون جنيه ومخدرات عبر المطارات والموانئ

>كتب محمود عبد الراضى

واصلت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية إحباط محاولات المهربين لتهريب المخدرات والأموال، عن طريق استخدام الأمن للأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة.

 

وضبطت أجهزة الأمن مليون و300 ألف جنيه حاول راكب تهريبهم داخل طيور مذبوحة بمطار أسيوط.

 

وأحبطت أجهزة الأمن محاولة راكب آخر تهريب حشيش داخل مواسير الحقائب بمطار سوهاج أثناء سفره لإحدى الدول العربية.

 

وضبطت أجهزة الأمن راكب بميناء سفاجا حاول تهريب 77 قرص كبتاجون و10 آلاف قرص ترامادول .

 

يأتى ذلك بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانئ، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية بتشديد الرقابة على الموانئ وإحكام السيطرة عليها.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365