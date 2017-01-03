بالصور.. إحباط تهريب مليون جنيه ومخدرات عبر المطارات والموانئ

كتب محمود عبد الراضى

واصلت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية إحباط محاولات المهربين لتهريب المخدرات والأموال، عن طريق استخدام الأمن للأجهزة والتقنيات الحديثة والمتطورة.

وضبطت أجهزة الأمن مليون و300 ألف جنيه حاول راكب تهريبهم داخل طيور مذبوحة بمطار أسيوط.

وأحبطت أجهزة الأمن محاولة راكب آخر تهريب حشيش داخل مواسير الحقائب بمطار سوهاج أثناء سفره لإحدى الدول العربية.

وضبطت أجهزة الأمن راكب بميناء سفاجا حاول تهريب 77 قرص كبتاجون و10 آلاف قرص ترامادول .

يأتى ذلك بإشراف اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانئ، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية بتشديد الرقابة على الموانئ وإحكام السيطرة عليها.