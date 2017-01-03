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مباحث الإسكندرية تضبط 4 تجار مخدرات بحيازتهم ربع كيلو هيروين

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مباحث الإسكندرية تضبط 4 تجار مخدرات بحيازتهم ربع كيلو هيروين مباحث الإسكندرية تضبط 4 تجار مخدرات بحيازتهم ربع كيلو هيروين

>الإسكندرية - هناء أبو العز

 

تمكن الضابط بإدارة البحث الجنائي المعين خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة أول العامرية من ضبط "ع. م"- 42 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم اللبان، ومطلوب فى قضية جنح قسم العامرية " تبديد " حضورياً بالسجن لمدة شهر، و"ر. س"- 34 سنة عاطل مقيم دائرة قسم الجمرك المطلوب فى 2 قضيه "تبديد – ضرب "منهم القضية جنح الجمرك "ضرب "بلغت جملة الأحكام الصادرة ضدة بالحبس لمدة 6 شهور.

كما تم ضبط "ر. ا" ا سن 32 بدون عمل مقيمة دائرة قسم الجمرك السابق اتهامها فى 3 قضايا " مخدرات " بينها القضية جنايات أول العامرية، و" ه. ا" - 34 سنة بدون عمل مقيم دائرة قسم الجمرك، اثناء استقلالهم السيارة س ر و " قيادة الأول " بحوزتهم قطعة متحجرة اسطوانية الشكل لمخدر الهيروين" تزن حوالى 250 جرام "ومبلغ 290 جنيه، و 3 هواتف محمولة

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسيارة فى عملية الترويج، و تحرر المحضر780 لسنة 2017 جنايات قسم أول العامرية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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