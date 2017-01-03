بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى و الأزهر لتدريب الطلاب وتطوير المشيخة

كتب زكى القاضى

وقع صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بروتوكول تعاون مع فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف للاستفادة من إمكانيات الوزارة وتطويعها لخدمة كليات ومعاهد ومؤسسات الأزهر بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية هائلة .

وأكد العصار، أن البروتوكول هو بداية لتعاون مثمر لصالح الأزهر ، وأن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها لصالح الأزهر لتقديم أجود أنواع الخدمات والخبرات ، فيما يأتى هذا البروتوكول ايمانا من الوزارة بضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة من خلال تبادل الإمكانيات والخبرات فيما بينهم ، للحد من الإنفاق وتوفير العملة الصعبة بالاعتماد على التصنيع المحلى وتطويع كافة الإمكانيات وفائض الطاقات لصالح وخدمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وفقا لخطط التنمية الشاملة للدولة .

و تقوم وزارة الإنتاج الحربى بموجب البروتوكول بالتدريب الفني لطلاب كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بالجامعة داخل معامل ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة بمصانع الإنتاج الحربى ﻹكسابهم الخبرات اللازمة، إلى جانب إشراف الوزارة على مشروعات التخرج لطلبة الهندسة بالجامعة وتقديم الامكانيات اللازمة والأبحاث التى من شأنها خلق أفكار ابتكاريه للطلاب على أساس علمي مدروس .

كما تعمل الوزارة على تطوير وتحديث كليات الهندسة والمعاهد الأزهرية من خلال صيانة وتطوير الورش

والمعامل التابعة لجامعة الأزهر وتلبيه احتياجات هيئات الأزهر الشريف من الأجهزة والمعدات واﻵلات الحديثة وفقا لأعلى معايير الجودة الى جانب القيام بصيانة المبانى وتنفيذ كافة الأعمال الإنشائية اللازمة لكليات ومعاهد الجامعة وإمداد الجامعة بمحطات الكهرباء وأعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية وذلك حرصا على توفير البيئة النظيفة للطلاب .

من جهته أعرب الدكتور أحمد الطيب عن ثقته التامة في إمكانيات الوزارة التكنولوجية والبشرية التى تمكنها من النهوض بكافة مؤسسات الأزهر الشريف ، مؤكدا على ضرورة بدء العمل الدؤوب وفقا لهذا البروتوكول من أجل خدمة طلاب وأساتذة الأزهر الشريف وتذليل كافه العقبات لديهم لخلق جيل واعد يأتي ثماره قريبا لخدمة الوطن .