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القوى العاملة:7يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

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القوى العاملة:7يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد القوى العاملة:7يناير إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

>كتب ــ محمود راغب

أعلن محمد سعفان وزير  القوى العاملة، أن "السبت الموافق 7 يناير 2017 "، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

 

وأكد سعفان، فى بيان صحفى اليوم، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.

 

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.


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