"المرور" تشترط تجديد رخص السيارات المنتهية لتسليمها كروت البنزين

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع وزارة البترول لوضع مندوب من الهيئة العامة للبترول داخل كل وحدة مرورية من الوحدات المتواجدة بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ليقوم بتسليم كروت البنزين الخاصة بالسيارات بالإضافة إلى أنه سيتم إعطاء الكروت للسيارات التى تكون رخصتها سارية وسيكون الكارت موجود بوحدة المرور التابعة لها السيارة.

وأضاف المصدر أنه لن يتم تسليم كروت البنزين لرخص السيارات المنتهية إلا بعد تجديد الرخصة الخاصة بها موضحا سيتم إصدار الكارت الذكى على رخصة السيارة وليس على رخصة القيادة موضحا أن هناك موقع خاص بالوزارة يتم من خلاله الرد على أسئلة المواطنين حول أماكن توزيع الكروت وطريقة التعامل معه.

وأوضح المصدر أن محطات الوقود المنتشرة بنطاق المحافظتين سيتم من خلالها تسليم الكروت الذكية عن طريق معرفة مندوب المحطة لرقم السيارة وسيتم من خلالها استخراج كارت مدون عليه رقم الشاسية والموتور وعندما يتواجد قائد المركبة للتحصل على كميات من الوقود يتم إدخاله داخل مكينة "اى تى ام" لصرف الوقود.

واستطرد المصدر أن هناك خطوة جيدة سيتم تطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق تخصيص خدمة نصية لقائدى السيارات ويتم من خلاله إرسال رسالة برقم شاسيه السيارة مع رقم الموتور ويتم الرد على المواطن حول صدور الكارت ومكان استلامه.