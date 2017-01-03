مصادر بـ"التعليم": إلغاء الأسئلة الاختيارية بامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة قررت إلغاء الأسئلة الاختيارية فى امتحانات الثانوية العامة، كما أنها انتهت من مواصفات الورقة الامتحانية للنظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة "البوكلت"، وهو ضم ورقتى الإجابة والأسئلة فى كراسة واحدة، إضافة إلى النظام القديم للورقة تحسبًا لأية تغييرات تطرأ على النظام الجديد.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" : لأول مرة سيتم إلغاء الأسئلة الاختيارية فى امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن ورقة الأسئلة لن يكون فيها أسئلة اختيارية هذا العام وجميعها إجبارية، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال النماذج التجريبية لامتحانات البوكلت من المركز القومى للامتحانات الأسبوع المقبل لوضعها على موقع الوزارة بواقع 1 نموذج لكل مادة.

وأشارت المصادر إلى أن الأسئلة ستكون من داخل الكتاب وتغطى كافة الأجزاء فى المنهج، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية فى النظام الجديد للامتحان لن تختلف عن سابقتها فى السنوات الماضية، حيث يتم تخصيص من 20 إلى 30% لمهارات التفكير والابداع والمستويات العليا للتفكير حسب طبيعة كل مادة.