الأهلى يحذر أجاى من مطاردات السماسرة

كتب رمضان حسن

حذر مسئولو النادى الأهلي، النيجيرى جونيور أجاي، صانع ألعاب الفريق الأحمر من التواصل مع الوكلاء والسماسرة بعد أن نما لعلمهم بمحاولة وكيل جزائري جلب عرضا للاعب من أحد الأندية الإماراتية للرحيل عن القلعة الحمراء في يناير الجاري.

ويتواجد أجاي في بلاده حاليا بعد أن سافر الجمعة الماضية من أجل الاطمئنان على أسرته بسبب توقف مسابقة الدورى لارتباط المنتخب بأمم الجابون،وينتظر أن يعود إلى القاهرة بعد أسبوع من سفره للانضمام لتدريبات الفريق الجماعية التى سيتم استئنافها يوم 7 يناير.

وسجل اجاي هدف الاهلي الثاني في شباك الزمالك خلال القمة 113 بملعب بتروسبورت في ختام الدور الأول لبطولة الدوري الممتاز.