إطلاق مبادرة للتوعية بالمسافة الآمنة أثناء القيادة

أطلقت وزارة تطوير البنية التحتية ضمن مبادرات فريق المسرعات الحكومية في وزارة الداخلية، مبادرة نقاط ترك مسافة كافية على طريق الشيخ محمد بن زايد – أم القيوين من مخرج 103 إلى مخرج 110، بالتعاون مع وزارة الداخلية، ضمن تحدي خفض عدد الوفيات على 5 طرق في دولة الإمارات بنسبة 21%، خلال فترة القياس الممتدة من 15 ديسمبر 2016 حتى 15 فبراير 2017، الذي تقود وزارة الداخلية العمل على تحقيقه من خلال المسرعات الحكومية.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات، وتنطلق اعتباراً من بداية العام 2017، وتتضمن رسم نقاط بيضاء على الأسفلت مع لوحات جانبية توعوية مثل «اترك مسافة» و«حافظ على مسافة نقطتين على الأقل» و«حافظ على مسافة آمنة».

وتهدف إلى نشر التوعية بين مستخدمي الطريق لحثهم على ترك مسافة كافية أثناء القيادة، وجاءت هذه المبادرة نتيجةً لأسباب الوفيات المرتفعة الناتجة عن عدم ترك مسافة كافية على هذا الطريق.

وأوضح المهندس حسن المنصوري الوكيل المساعد لقطاع الأشغال في وزارة تطوير البنية التحتية أن المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية إلى خفض وفيات الحوادث المرورية على الشوارع الأخطر في الدولة، وتحقيق السلامة المرورية التي تعد احد ممكنات رؤية الإمارات.

من جهته، قال العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية، إن مبادرة نقاط ترك مسافة كافية تأتي ضمن مبادرات فريق المسرعات الحكومية في وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن عدم وجود مسافة أمان كافية خلف المركبات يضاعف من خطورة وقوع حوادث الصدم الخلفي.