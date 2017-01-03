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بالصور.. أهالى القصير بالبحر الأحمر يحاربون غلاء طوب البناء بـ"الأسمنتى"

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بالصور.. أهالى القصير بالبحر الأحمر يحاربون غلاء طوب البناء بـ"الأسمنتى" بالصور.. أهالى القصير بالبحر الأحمر يحاربون غلاء طوب البناء بـ"الأسمنتى"

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وصل سعر الألف طوبة من طوب البناء إلى 700 جنيه، فى ظل ارتفاع الأسعار، ومن بينها مواد البناء وخاصة الطوب الطفلى أو ما يعرف بالطوب الأحمر، وبالنسبة إلى ما تحتاجه المبانى من عدد كبير يصل لعشرات الآلاف من الطوب عند البناء أصبح الأمر مكلفا على أصحاب المبانى.

احد صانعي الطوب الاسمنتي

احد صانعي الطوب الاسمنتي

وعادت من جديد ظاهرة صناعة الطوب الأسمنتى من قبل أهالى مدينة القصير لمحاربة غلاء الطوب الأحمر، وبدلا من شراء الأحمر والذى يعد ، أو مكونات صناعته أقل بكثير من سعر الأحمر.

 

قال محمد سيد أحد صانعى الطوب الأسمنتى واشهرهم بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر برغم أن مهنة صناعة الطوب الأسمنتى من المهن الشاقة وتتطلب جهد كبير من صانعه وقد اندثرت منذ سنوات نظراً لسهولة الحصول على الطوب الطفلى " الطوب الأحمر " والذى يتمتع بمميزات كبيرة منها خفة وزنه وسهولة نقله مما يساعد على البنا عملية بناءه.

اقبال كبير على استخدام الطوب الاسمنتي بالقصير
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اقبال كبير على استخدام الطوب الاسمنتي بالقصير

واضاف صانع الطوب الأسمنتى إلى أن ادى ارتفاع سعر الطوب الأحمر الذى وصل سعر الألف منه 700 جنية إلى عودة الكثير لتصنيع الطوب الأسمنتى الذى تعد تكلفة الاف منه 400 جنية.

 

واوضح سيد أن الكثير من الاهالى يقوم بصناعة الطوب الأسمنتى بنفسه لسهولة صناعته والبعض الأخر يقوم بشراءه من الصنايعيه وفى كلا الحالتين يوفر كثيرا عن الطوب الأحمر.

صناعة الطوب الاسمنتي اصبح للاحمر
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صناعة الطوب الاسمنتي اصبح للاحمر

 واشار سيد ل اليوم السابع أن شيكارة الأسمنت الواحدة ثمنها 40 جنيه ومترين من الزلط السن ذات الحجم الصغير تنتج قرابة 200 طوبة من الطوب الأسمنتى، أى أن الأف طوية من يحتاج لطن أسمنت وتقريبا 10 امتار زلط سن وبذلك يصل تكلفة الاف طوبة قرابة 400 جنية علاوة على توفير عملية النقل من المصنع للمنزل بالنسبة للاحمر.

صناعة الطوب الاسمنتي
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صناعة الطوب الاسمنتي

وأكد صانع الطوب الأسمنتى فى حديثه ل اليوم السابع إلى أن ارتفاع الطوبة الواحدة من الأسمنتى يبلغ ما بين 8 إلى 10 سم وهى أعلى من الطوبة الطفلية وبذلك تكون المطلوب منه لبناء المنزل اقل من الاحمر التى لا يتعدى ارتفاعه 5 سم.

 

من جانبه قال محسن محمود من مواطنى مدينة القصير أن صعوبة استخدام الطوب الأسمنتى لثقله يشكل عبئاً على البنائين، مؤكدا على أن كثرة الطلب على الطوب الأسمنتى وصعوبة بناءه ادى إلى ارتفاع سعر بناءه من قبل البنائين.

مكونات صناعة الطوب الاسمنتي
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مكونات صناعة الطوب الاسمنتي

كما أكد محسن محمود أن ايضا كثرة الطلب على الطوب الأسمنتى ادى إلى زيادة سعره من قبل صانعيه، مؤكدا أن فى كلا الحالات سعره يصبح اقل من الطوب الطفلى " الاحمر " متوقعا وصول سعره خلال ايام قليلة للطوب الطفلى.


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مصر 365

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