الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط تقيم اليوم مراسم الصلاة والدعاء من أجل السلام

أسيوط - هيثم البدرى

تنظم اللجنة المصرية للعدالة والسلام بمحافظة أسيوط التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك اليوم الثلاثاء يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام بعنوان "سلاما لمصر"، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط تحت رعاية نيافة الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك.

ويذكر أن يوم الصلاة والدعاء من أجل السلام يتم إقامته كل عام بمشاركة ممثلين عن مختلف الكنائس والقيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامى وممثلى الأوقاف والأزهر بالمحافظة، منوها إلى أن اليوم يشمل كلمة الافتتاح للقمص مرقس يوسف ثم قصيدة بعنوان السلام وأغنية حلم السلام والعرض المسرحى بعنوان "مولد أهل مصر"، ونشيد السلام ثم أدعية من أجل السلام يلقيها ممثلين عن الكنيسة الأرثوذوكسية والأوقاف والكنيسة الإنجيلية وكلمة الكنيسة الكاثوليكية.