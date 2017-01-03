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اليوم.. الشرقية يبحث عن "الثأر" من النصر للتعدين ببطولة كأس مصر

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اليوم.. الشرقية يبحث عن "الثأر" من النصر للتعدين ببطولة كأس مصر اليوم.. الشرقية يبحث عن "الثأر" من النصر للتعدين ببطولة كأس مصر

>كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 32 لكأس ، حيث يلتقى فريق الشرقية بنظيره النصر للتعدين فى الثانية ظهراً على بنها الرياضى فى مواجهة تحمل طابع الإثارة والندية المعروفة عن لقاءات كأس مصر فضلا عن سعى الفريق الشرقاوى للثأر من التعدين الذى تمكن من هزيمته فى مسابقة الدورى العام بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللحظات القاتلة .

ويأمل منير عقيلة المدير الفنى للشرقية فى تحقيق فوز يصعد بالفريق لدور الستة عشر للمسابقة فى سعيه لتصحيح أوضاع الفريق خلال الفترة المقبلة، بينما يأمل أسامة عرابى المدير الفنى للتعدين فى تكرار الفوز على الشرقية لضمان إستكمال المشوار بمسابقة كأس مصر .


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