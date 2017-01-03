ضباب ديسمبر يخلّف وفاة و29 إصابة على مستوى الدولة

تسبب الضباب الذي خيّم على معظم طرق ومناطق الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي بوقوع 17 حادثا مروريا منها حادث تدهور واحد و 16 حادث صدم وتصادم.

وأسفرت حوادث الضباب التي وقعت على مستوى الدولة عن وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بإصابات متنوعة وفقا لإحصائيات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.

تعليمات

وأكد العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية لـ«البيان» أنه مع عودة تشكل الضباب على معظم الطرق الداخلية والخارجية في الدولة والذي يشهد كثافة خلال هذه الفترة من العام أطلقت الإدارة بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور بالدولة العديد من التوجيهات والتعليمات للسائقين وشركات النقل العامة وشركات نقل العمال إلى توخي الحذر والحيطة والانتباه والحذر عند القيادة خلال تشكل الضباب.

وشدد على خطورة حوادث الضباب لما تسبِّبه من وفيات وإصابات وخسائر مادية حيث تكون في مجملها حوادث صدم وتصادم بسبب عدم ترك مسافة كافية بين المركبات وعدم الالتزام بخفض السرعات او حتى التوقف على جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد الزعابي أن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري سبق أن أصدرت العديد من التعليمات بخصوص القيادة في الأحوال الجوية المضطربة وتشكل الضباب للحفاظ على سلامة الأرواح وتجنيبهم خطر الحوادث التي تكثر بشكل خاص خلال الأحوال الجوية المضطربة وتشكل الضباب.

وأكد أن التعميم الخاص بالدوام المرن يؤكد حرص الدولة على سلامة المواطنين والمقيمين الموظفين مغلِّبة سلامتهم على أي اعتبارات أخرى، ودعت جميع الجهات الالتزام بهذا التعميم وتنفيذه لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الصالح العام.

كما جدّد العميد الزعابي مناشدته أصحاب الشركات وملاك المركبات الثقيلة الالتزام بمنع مركباتها من التحرك على الطرق خلال تشكل الضباب وان تبقى في مواقعها بهدف حماية مستخدمي الطرق خلال أوقات تشكل الضباب.

ورش توعوية

وقال: إنه تم التوجيه إلى إدارات المرور بالدولة بعقد ورش توعوية مع ملاك الشركات التي لديها شاحنات واليات ثقيلة وحافلات بالالتزام بمنع تحرك مركباتهم سواء في أوقات منع سير الشاحنات أو خلال تشكل الضباب ومنع وقوف المركبات على كتف الطريق أو في المسارات أثناء الحظر، وذلك في إطار ضبط الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية عند تدني مستوى الرؤية وأثناء الضباب.

ودعا الملاك والشركات التي لديها حافلات واليات ثقيلة إلى الالتزام بهذه القوانين حتى لا تعرض نفسها للمخالفة.

المركبات الثقيلة

وقال إن المديرية أعلنت منع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة وإيقاف حركة سيرها على طريق الشاحنات إلى حين انقشاع الضباب، وإيقاف الحافلات التي تقل العمال أثناء الضباب وتأجيل رحلاتهم في حال تعذر الرؤية الأفقية،لافتاً إلى أن قانون المرور يمنع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة التي تزن 5. 2 طن وما فوق على الطرق الداخلية والخارجية خلال الضباب، وحظر دخولها إلى أبوظبي خلال الضباب وساعات الذروة، حتى وضوح الرؤية.

ودعا أصحاب شركات النقل التي تقل العمال إلى ضرورة رفع الثقافة المرورية لدى السائقين العاملين لديهم بضرورة الالتزام بالقوانين المرورية أثناء الضباب.

ضباب كثيف

غطى ضباب كثيف أمس، معظم مناطق الدولة الساحلية والداخلية، وتركز على المناطق الشمالية، استمر نحو 9 ساعات، أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 متراً على المناطق الشمالية من الدولة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل إلى وجود فرصة لتشكل الضباب اليوم على مناطق متفرقة من الدولة، مع هبوب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً على البحر مع المساء والليل، ويكون البحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً مع المساء والليل في الخليج العربي وليلاً في بحر عمان.