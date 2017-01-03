بالصور.. ربة منزل بشبرا ذهبت لشراء الدواء منذ 15 يوما ولم تعد

القليوبية – محمد قاسم

تعيش أسرة كاملة بمدينة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية فى مأساة حقيقية منذ 15 يوما بعدما اختفت ابنتهم "حنان" التى تبلغ من العمر 32 سنة منذ 15 يوما بعد أن تغيبت عقب خروجها من المنزل لتأخذ علاجا شهريا من مستشفى الصدر بالعباسية.

يقول والد حنان وفقى مصطفى 62 سنة "موظف بالمعاش": بنتى مختفية منذ 15 يوما بعدما تركت ابنتيها وابنها الصغير للذهاب إلى مستشفى الصدر بالعباسية لتحصل على علاجها الشهرى بسبب إصابتها بمرض صدرى ولكنها لم تعد للمنزل من ذلك الوقت.

وأضاف: اللى حصل أن بنتى وعمرها 32 سنة كانت تعانى من حساسية شديدة بالصدر منذ فترة وقرر لها الأطباء بعض الأدوية تقوم بصرفها بشكل دورى كل شهر من مستشفى الصدر بالعباسية واعتادت على الذهاب للمستشفى كل يوم 20 فى الشهر لتحصل على ذلك العلاج وكانت تترك أطفالها الثلاثة "دنيا" أولى إعدادى و"منال" رابعة ابتدائى و"عبد الرحمن" – 5 سنوات – مع حماتها بشبرا الخيمة لأنها تقيم معها بعد وفاة زوجها أثناء ثورة يناير.

وأضاف الأب خرجت ابنتى كعادتها كل شهر وتركت أطفالها مع جدتهم وذهبت للمستشفى لتأخذ العلاج الشهرى وتأخرت فى ذلك اليوم حتى الساعة 9 مساء فاتصلت بى جدتها وأخبرتنى أن ابنتى لم تعد للمنزل منذ خروجها فى الصباح وأن أولادها يبكون بسبب غياب أمهم فذهبت إلى شقتها ووجدت الأطفال يصرخون ويطلبون أمهم وظللت أبحث عنها فى كل مكان عند أقاربنا وأصدقائها لكننى لم أجدها وكأنها "فص ملح وداب"

واستطرد الأب كلامها ودموعه تملآ عينيه لم أجد أمامى سوى التوجه لقسم ثان شبرا الخيمة وحررت محضرا باختفاء ابنتى حمل رقم 13311 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة وحتى الآن لم يتحرك أحد لمساعدتى فى البحث عن ابنتى قائلا "عاوز أعرف بنتى عايشة ولا ماتت" وولادها بيقطعوا قلبى كل يوم من الصراخ والبكاء عشان أمهم.