أخبار عاجلة

تصريح باولو ديبالا بعد مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 -
بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين -
بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين -
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة -
بالفيديو.. لاعب الاتحاد: إبراهيم نور الدين حرمنا من ركلة جزاء صحيحة -
مساء dmc - أسامة كمال لطلاب ثانوية عامة: "بتسمتعوا بالتعليم ولا شر لا بد منه ؟ بلاش إجابة نموذجية" -
عارضة أزياء تسقط على الأرض.. ولكن يحدث ما لا تتوقعه.. فيديو -
مساء dmc - أسامة كمال: "عايزين الإمتحانات شكلها إيه ؟ اختار وصح وغلط .. مش عايزين إستعانة بصديق" -
وزير التموين: هذا هو ميعاد ضخ كميات كبيرة من الدواجن واللحوم بالمجمعات -
مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ أمراض جلدية ينصح بتعقيم السيارات بسبب نقلها الجراثيم

Google+ Print
أستاذ أمراض جلدية ينصح بتعقيم السيارات بسبب نقلها الجراثيم أستاذ أمراض جلدية ينصح بتعقيم السيارات بسبب نقلها الجراثيم

>كتبت سماح لبيب

نصح الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية عضو المركز القومى للبحوث، جميع المواطنين المقبلين على شراء السيارات المستعملة، أو الزيرو الموجودة لفترة فى مخازن المعارض بضرورة غسيلها وتعقيمها قبل ركوبها، لأنها أداة من أدوات نقل الجراثيم أو الميكروبات الناقلة للعدوى وللكثير من الأمراض .

 

وشدد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة نشر الوعى والثقافة من خلال حملات توعية للمواطنين بمنع استخدام الأشياء المعدنية المستخدمة على مدار اليوم، إلا بعد تنقيتها وتعقيمها، ومنها السيارات، خاصة أنه يقودها الكثير من أفراد الأسرة الواحدة، ما يسهل انتقال الفيروسات والميكروب أثناء التعامل والاختلاط فيما بينهم .

 

وأكد الدكتور محمد لطفى الساعى، ضرورة اهتمام الأشخاص بنظافة الأيدى دائمًا خاصة خلال فصل الشتاء، حيث إن نشاط الفيروسات أقوى فى برودة الطقس من الصيف، حيث تقتل أشعة الشمس والحرارة المرتفعة أى ميكروب، على عكس برودة الطقس .

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365