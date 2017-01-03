أستاذ أمراض جلدية ينصح بتعقيم السيارات بسبب نقلها الجراثيم

كتبت سماح لبيب

نصح الدكتور محمد لطفى الساعى أستاذ الأمراض الجلدية عضو المركز القومى للبحوث، جميع المواطنين المقبلين على شراء السيارات المستعملة، أو الزيرو الموجودة لفترة فى مخازن المعارض بضرورة غسيلها وتعقيمها قبل ركوبها، لأنها أداة من أدوات نقل الجراثيم أو الميكروبات الناقلة للعدوى وللكثير من الأمراض .

وشدد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة نشر الوعى والثقافة من خلال حملات توعية للمواطنين بمنع استخدام الأشياء المعدنية المستخدمة على مدار اليوم، إلا بعد تنقيتها وتعقيمها، ومنها السيارات، خاصة أنه يقودها الكثير من أفراد الأسرة الواحدة، ما يسهل انتقال الفيروسات والميكروب أثناء التعامل والاختلاط فيما بينهم .

وأكد الدكتور محمد لطفى الساعى، ضرورة اهتمام الأشخاص بنظافة الأيدى دائمًا خاصة خلال فصل الشتاء، حيث إن نشاط الفيروسات أقوى فى برودة الطقس من الصيف، حيث تقتل أشعة الشمس والحرارة المرتفعة أى ميكروب، على عكس برودة الطقس .