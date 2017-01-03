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منتخب الشباب يخوض مباراة ودية أمام أحد أندية المظاليم 10 يناير

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منتخب الشباب يخوض مباراة ودية أمام أحد أندية المظاليم 10 يناير منتخب الشباب يخوض مباراة ودية أمام أحد أندية المظاليم 10 يناير

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يخوض منتخب الشباب بقيادة معتمد جمال، مباراة ودية أمام أحد أندية الدرجة الثانية باستاد القاهرة، يوم 10 يناير الجارى بعد إلغاء وديته أمام فلسطين فى غزة.

وينطلق معسكر منتخب الشباب يوم الأربعاء المقبل بمشاركة 26 لاعبًا هم، محمد عصام الغندور "الأهلى" وعمر وائل رضوان "الشرقية" ومصطفى محمود "الجيش" وأسامة جلال "بتروجت" وعلى حسين "الإسماعيلى" وعمر صلاح "الزمالك" ومحمد يوسف "الزمالك" ومحمود مرعى "وادى دجلة" وأحمد أبو الفتوح "إنبى" وعمرو السعداوى "الأهلى" وعمر رجب "الداخلية" وأحمد عبد القادر "سموحة" وأكرم توفيق "الأهلى" وناصر ماهر "بتروجت" وكريم نيدفيد "الأهلى" أحمد مصطفى "بتروجت" أحمد رمضان بيكهام "الأهلى" وأحمد حمدى "الأهلى" ومحمود سامى "الداخلية" وعمر فاروق "المقاولون" وعبد الله النادى "القناة" ومصطفى محمد "الداخلية" وصلاح محسن "إنبى" ومدحت إبراهيم "غزل المحلة" ومحمد صادق "القناة" وعمر مرموش "وادى دجلة".

 


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