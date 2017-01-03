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تزامناً مع العام الجديد.. تكريم نجوم مسرحية "العيال تكسب"

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الثلاثاء 03-01-2017 00:36

وسط حضور جماهيري واسع، ومع بداية السنة الجديدة، عرضت في الأول من أمس مسرحية "العيال تكسب" على خشبة مسرح ليسيه الحرية.

وفي العرض الأول، قام الوزير المفوض الدكتور عبد العزيز عبدالله، رئيس منظمة الشعوب والبرلمانات العربيهة، بتكريم نجوم وصناع العرض المسرحي الكرنفالي، والذي يعد باكورة أول تعاون فني بين المنتج الكبير محيي زايد وفارس المسرح الإستعراضي الدكتور عادل عبده.

قوبل العرض منذ افتتاحه بمردود نقدي وجماهيري جعله في مقدمة الأعمال الفنية التي تستقطب جماهير وعشاق المسرح. وقد تسلم صناع العرض تكريماتهم في الساعات الأولى لعام 2017.

والعمل يضم باقة من ألمع نجوم المسرح المصري منهم: ندي بسيوني ، نهال عنبر ، بسمة زايد ، رضا ادريس ، ماهر سليم ، المطرب الشعبي شيكو ، مونيا عرفاوي ، ومحمد عنتر.

ويقدم العرض ثمانية من الوجوه الصاعدة جديرين بتصدر الساحة الفنية خلال الأعوام المقبلة بينهم مريم الانصاري ، علي الانصاري ، ناني الانصاري ، مايا مهدي محمد ، بسملة عصام علي ، يوسف تامر الفنجري ، ومصطفى ماهر.

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سيدتي