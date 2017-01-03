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فريق عمل"اسكيزوفرنيا" يستعد للتصوير

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الثلاثاء 03-01-2017 00:42

يعكف المخرج مؤمن أحمد وفريق عمل مسلسل "اسكيزوفرنيا" لإنهاء التحضيرات الفنية استعداداً لبدء التصوير، وذلك بالتزامن مع البروفات المكثفة التي يجريها أبطال العمل.
المسلسل فكرة وإخراج مؤمن أحمد، وسيناريو حوار أحمد صوان، وبطولة رشا سامي العدل، حسن الشريف، محمد مرزبان، محمود فارس، إيمان حمداوي، أسامة عبد الله، وائل عبد العزيز، والوجوه الجديدة، ماهيتاب عمرو، قصي باسل، ومن الإمارات الفنان عبد الله الحريبي، ومجموعة من ضيوف الشرف.
وتدور أحداث العمل حول ستة جرائم يقوم بها قاتل مجهول ومريض نفسي، ويتتبعه فريق من المحققين وخبراء البحث الجنائي؛ وهو أول مسلسل يتم تصويره لبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعيداً عن القنوات التليفزيونية، وستم عرضه اسبوعياً على مدار 13 حلقة قبل انطلاق موسم رمضان الدرامي، حسب ما أفادت شركة "كابيتال آد" المنتجة للعمل.

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